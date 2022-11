Australië zwoegt zich voorbij Tunesië en mag blijven dromen van de volgende ronde

Tunesië-Australië in een notendop:

Duke opent score met prachtige kopbal

Meteen daarna was het wel raak aan de overkant. Duke torende netjes boven zijn man uit in de zestien en kopte de goede voorzet van Goodwin prachtig in de verste hoek binnen.

Tunesisch slotoffensief komt te laat

Na de thee bleef Tunesië komen. De eerste dreiging, een lage voorzet van Goodwin, was wel van de Australiërs, maar daarna was het vrouwen en kinderen eerst bij The Socceroos.

De druk werd opgevoerd, al kwam sluitstuk Ryan (ex-Club Brugge) nooit echt in de problemen.

Uiteindelijk was de 0-2 zelfs nog dichterbij dan de gelijkmaker. Eerst kwam Leckie een halve meter te kort om in doel te glijden, waarna Mooy over knalde vanop afstand. Het Tunesisch slotoffensief kwam daarna te laat en miste ook vuurkracht.

Voetballend was de hele wedstrijd matig, maar dat zal Down Under iedereen een worst wezen. Na meer dan 100 felbevochten minuten is de derde WK-zege ooit binnen voor Australië, dat zich nog altijd kan plaatsen voor de 1/8e finales.