Geen tweede sprookje: Saudi-Arabië gaat onderuit tegen Polen

Polen - Saudi-Arabië kort samengevat:

Szczesny redt Polen

Na de stunt tegen Argentinië leefden de Saudi's op een wolk in Qatar. Voor een vol huis voetbalgekke Arabieren begonnen de troepen van Hervé Renard ook tegen Polen als een bezetene.

De Polen wisten van geen hout pijlen maken en keken na amper 20 minuten spelen al tegen drie gele kaarten aan. Kanno had ondertussen al een eerste waarschuwingsschot afgevuurd waar Szczesny toch wat problemen mee had.

Iets voor het halfuur keerde de rust toch wat terug. Polen profiteerde meteen, maar de kopbal van Bielik werd voor de lijn gered door Al-Shehri.

Uitstel, maar geen afstel, want tien minuten later was het wel prijs voor de Polen. Lewandowski vond Zielinski voor doel en die knalde het leer keihard én onhoudbaar voor Al-Owais in het dak van het doel.

Saudi-Arabië was even aangeslagen, maar werd nog voor de rust een handje geholpen door de VAR. Die riep de Braziliaanse scheidsrechter naar het scherm na licht contact van Bielik op Al-Shehri in de zestien. Sampaio wees verrassend naar de stip, maar Al-Dawsari pakte het cadeautje niet uit.