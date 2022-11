Engeland maakt na de rust korte metten met de buren uit Wales

Rashford kent eerst nog genade met onmondig Wales...

Wales stond voor een quasi onmogelijke opdracht tegen grote buur Engeland. Zelfs een overwinning bood geen garantie op een ticket voor de 1/8e finales en winnen tegen Engeland was al sinds 1984 niet meer gelukt. Het leek wel of de Welshmen er ook zelf niet meer in geloofden, ze kampeerden op de eigen helft en raakten voor de rust niet één keer in de zestien van Engeland.



Niet dat de Engelsen de pannen van het dak speelden, maar er was wel makkelijk meesterschap. Southgate gunde Foden en Rashord een basisplaats en die wilden zich duidelijk bewijzen. Na nog geen tien minuten kwam Rashford al oog in oog met doelman Ward. De vervanger van de geschorste Hennessey kwam goed uit en voorkwam zo een vroege tegengoal voor Wales.



De reuzenkans voor Rashford bleek een zeldzaam hoogtepunt. Engeland wervelde af en toe, maar slaagde er niet in om de overduidelijke dominantie om te zetten in doelgevaar. Pas met de rust in zicht kwam het nog eens piepen. Foden kon een heerlijke aanval niet afronden, een spectaculaire retro van Rashford was ook niet gekadreerd.