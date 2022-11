Amerikaanse droom duurt voort na felbevochten zege tegen Iran, Pulisic matchwinnaar

Iran - Verenigde Staten in een notendop:

Amerikanen razen over het veld

De partij werd vooraf bestempeld als bijzonder beladen op politiek niveau. Op het veld ging het snoeihard, maar dan wel in de goede zin van het woord. De Amerikanen raasden over het veld. Het leken haast Duracell-konijnen. Telkens een Amerikaan de bal verloor, knokten de spelers zich terug in balbezit. Dat heet dan hoge pressing.



Dat resulteerde uiteindelijk ook in een doelpunt. McKennie wist ook wel dat de backs van de VS bijzonder hoog stonden en zag Dest in zijn ooghoek vrijstaan. Met een sublieme pass werd de back van AC Milan ook bereikt. Dest kopte op zijn beurt het leer richting doel en daar stond Pulisic om binnen te tikken.

De VS met een verdiende voorsprong de rust in. Maar ook met zorgen, want 'Captain America' Christian Pulisic (goed voor in totaal 13 goals en 7 assists in 26 interlands) moest geblesseerd naar de kant.