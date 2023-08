Spanje zet met nieuwe vijfklapper tegen Zwitserland nog eens uitroepteken achter titelambities

Zwitserland had in de groepsfase maar één overwinning kunnen boeken, maar ook geen enkel tegendoelpunt geslikt. De Zwitserse muur beloofde dus een goede test te worden voor de Spaanse aanvalsmachine.

La Roja, die in hun poule 8 keer hadden gescoord, hadden amper 5 minuten nodig om een eerste keer toe te slaan. Uitblinker Aitana Bonmati kapte zich vrij en plaatste de bal enig mooi tussen twee verdedigers.

Met haar derde doelpunt van het toernooi bracht Alba Redondo Spanje weer op voorsprong nadat Laia Codina Zwitserland langszij had geholpen met een wel heel knullige owngoal.

Codina zette haar blunder op slag van rust zelf nog recht met de 1-4. Tussendoor had Bonmati met een kopie van haar openingsdoelpunt al voor meer ademruimte gezorgd. Jennifer Hermoso, ook al goed voor 3 goals dit toernooi, zette de kers op de taart.

Voor Spanje is de vijfklapper de eerste zege in de knock-outfase van een groot toernooi. En een opsteker na de 4-0-pandoering tegen groepswinnaar Japan in de laatste poulematch. In de kwartfinales neemt Spanje het op tegen Nederland of Zuid-Afrika.