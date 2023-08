Nederlandse vrouwen krijgen kwartfinale niet cadeau van Zuid-Afrika

Nederland had zich tot groepswinnaar gekroond in een loodzware poule met de Verenigde Staten en Portugal en moest dan ook niet meer warmdraaien voor de achtste finale tegen Zuid-Afrika.

Na nog geen tien minuten resulteerde dat al in het openingsdoelpunt. De kopbal van Lieke Martens werd eerst nog van de lijn gehaald, maar Jill Roord stond klaar om in de rebound haar 4e doelpunt van dit WK te scoren.

De snelle treffer plaveide evenwel niet de weg naar een gemakkelijke zege. Oranje had veel moeite met de snelle spitsen van Zuid-Afrika. Thembi Kgatlana, de matchwinnaar tegen Italië, kreeg meerdere kansen, maar scoren lukte niet. Op slag van rust hield de Nederlandse doelvrouw Daphne van Domselaar haar team recht.

De opdracht was duidelijk voor Nederland: de voorsprong vergroten na de pauze. Lieke Martens werd eerst nog teruggefloten door de VAR, maar een kwartier later was het toch raak. De Zuid-Afrikaanse doelvrouw Kaylin Swart liet een eenvoudig schot van Lineth Beerensteyn los, waarna de bal in doel verdween.

Nederland mag zich nu opmaken voor een confrontatie met het vlot scorende Spanje in de kwartfinales.