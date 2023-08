Indrukwekkend Japan laat zich op weg naar kwartfinale niet afstoppen door Noorwegen

Na de teleurstellende uitschakeling in de achtste finales in 2019 was Japan belust op revanche. Met de wereldtitel bij de U20 in 2020 stond meteen een nieuwe generatie op.

Tegen Noorwegen slikten de Japanse vrouwen wel hun allereerste tegendoelpunt op dit WK - een kopbal van Guro Reiten - maar kwam de uitschakeling in de achtste finales nooit dichtbij.

Een owngoal van Ingrid Engen had Japan een voorsprong in geschenkverpakking opgeleverd. In de tweede helft trokken Risa Shimizu en WK-topschutter Hinata Miyazawa, al goed voor 5 goals, de zege over de streep.

In de volgende ronde neemt Japan het op tegen Zweden of titelverdediger de Verenigde Staten.