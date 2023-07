BEKIJK: Duitsland zet WK-ambities kracht bij met bolwassing van Marokko

Duitsland is de wereldkampioen van 2003 en 2007. Tijd voor een nieuwe titel, denken ze daar. Vorig jaar verloren ze nipt de EK-finale van gastland Engeland.



De ambities in het AAMI Park in Melbourne werden meteen kracht bijgezet. Popp kopte na 11 minuten de openingstreffer tegen het net, in minuut 39 kende de 32-jarige Duitse nog een rake kopbal, goed voor haar 63e en 64e goal in 129 interlands.



Marokko, het eerste Arabische team op een vrouwen-WK, moest de wet van de sterkste ondergaan. Het telt als enige land op dit WK 2 speelsters uit de Belgische competitie. Sakina Ourzaoui Diki van Anderlecht speelde 95 minuten, Rkia Mazrouai van Charleroi bleef op de bank.



Ze zagen een snelle goal na de rust van Bühl, waarna owngoals van Ait El Haj en Mrabet de score uitdiepten. Schüller maakte in de slotminuut de pandoering compleet.