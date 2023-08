Titelverdediger VS bibbert tegen Portugal naar 1/8e finales van WK voetbal

Na het gelijkspel tegen Nederland stond er toch wat druk op de ketel voor de titelverdediger. De Oranje-dames hadden immers een makkelijke laatste groepsmatch tegen Vietnam, verlies tegen Portugal zou wellicht de uitschakeling betekenen voor de VS.

Minstens een gelijkspel halen, was dus de opdracht voor de Amerikanen, zeker omdat Nederland al snel de pletwals had bovengehaald tegen Vietnam.

Maar de VS had het niet onder de markt met een stug Portugal en zelfs de invalbeurt van veterane Megan Rapinoe in de 2e helft kon de regerende wereldkampioen niet begeesteren.

Het bleef een dubbeltje op zijn kant en de nervositeit groeide naarmate de wedstrijd vorderde: één doelpunt van Portugal kon zomaar de uitschakeling betekenen voor een land dat tot nog toe elke keer de poulefase van het WK overleefd had.

En die Portugese goal viel ei zo na nog in de extra tijd, maar de 1-0 van Capeta spatte uit elkaar op de paal. De Amerikaanse vrouwen slaakten een zucht van opluchting en sleepten zich bibberend naar het laatste fluitsignaal.

Nederland wint de groep, de VS mag zich daardoor als nummer 2 wellicht opmaken voor een duel met het sterke Zweden.