Nederland stopt zegereeks van VS in heruitgave van WK-finale 2019

De ploeg van bondscoach Andries Jonker kwam in de 17e minuut op voorsprong langs middenveldster Jill Roord. In de tweede helft had Oranje het lastig tegen de viervoudige wereldkampioen. Aanvoerster Lindsey Horan kopte iets na het uur de gelijkmaker binnen.



Zo heeft Oranje met alleen nog het duel met WK-debutant Vietnam op het menu een goede kans op de achtste finales. Ook groepswinst is nog mogelijk. De Verenigde Staten hebben net als Nederland 4 punten, maar wel een beter doelsaldo.



Vietnam en Portugal, allebei nog zonder punten, spelen later vandaag tegen elkaar.



De partij was niet alleen een revanche voor de WK-finale van 2019, ook op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio won de VS in de kwartfinale van onze noorderburen. Het werd toen 2-2, de VS haalde het na strafschoppen.