Feest in Melbourne: gastland Australië stoot door na overtuigende zege

Voor Nieuw-Zeeland lukte het niet in eigen land, voor Australië wel. Gesteund door 30.000 enthousiaste fans deden de Matildas wat ze moesten doen: winnen tegen Canada.

Hayley Raso scoorde voor de rust twee keer en zo zat Australië meteen op rozen. Met ook nog een snelle goal na de pauze van Mary Fowler was het boeken toe voor Canada.

De olympische kampioen uit 2021 kon het tij niet meer keren. In de toegevoegde tijd werd het vanaf de stip nog 0-4.

Canada wordt derde in de groep, achter Australië en Nigeria. Op de slotspeeldag in groep B had Nigeria in Brisbane aan een scoreloos gelijkspel tegen Ierland voldoende om door te stoten.