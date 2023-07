Zwitserland kwalificeert zich ten koste van gastland Nieuw-Zeeland, ook Noorwegen naar achtste finales

Nieuw-Zeeland wist al vlug dat het een overwinning nodig had tegen groepsleider Zwitserland om zich alsnog te kwalificeren voor de volgende ronde.

Noorwegen nam in de andere groepswedstrijd makkelijk afstand van de Filipijnen en verzekerde zich zo van de 1/8e finales.

Het gastland trok dus vol ten aanval in de openingsfase. Na 25 minuten kwamen de Nieuw-Zeelandse vrouwen dan ook erg dicht bij de voorsprong, maar de paal stond in de weg.

Later in de eerste helft kregen we een lange blessurebehandeling bij de Zwitsers, waardoor het tempo uit de wedstrijd verdween. In de tweede helft namen de zenuwen het over van de kwaliteit en was er weinig goed voetbal te zien.

Nieuw-Zeeland dreigde in het slot nog met enkele stilstaande fases maar kwam niet echt dicht bij de winnende treffer. Zwitserland toonde zich inefficiënt bij de countermogelijkheden die het kreeg.

Zwitserland is zo groepswinnaar met 5 punten, Noorwegen en Nieuw-Zeeland hebben er beiden 4. Noorwegen won uiteindelijk met 6-0 tegen de Filipijnen en kwalificeert zich omwille van het betere doelsaldo.

In de volgende ronde wachten Spanje en Japan, morgen wordt in een onderling duel in groep B beslist welke landen tegen elkaar spelen.