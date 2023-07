Filipijnen laten gastland Nieuw-Zeeland in shock achter met allereerste WK-winst

De Filipijnen profiteren - samen met 7 andere landen - van de uitbreiding van 24 naar 32 landen. Maar de nummer 46 van de wereld laat zich niet zomaar kleineren.



Tegen Nieuw-Zeeland, nummer 26, lag het qua cijfers onder, maar de spirit en vastberadenheid waren top.



Bolden opende de score tussen 2 verdedigers in met een rake kopbal. Ze was natuurlijk door het dolle heen. Nieuw-Zeeland had liefst 55 procent balbezit, Filipijnen 27. De Aziaten konden geen enkele corner afdwingen, Nieuw-Zeeland 7.



Maar die leverden niets op. Nieuw-Zeeland beet zijn tanden stuk op de stugge verdediging. Al kende het wel ook pech: Hand trapte fraai op de paal en kon wat later toch scoren, maar de goal werd afgekeurd wegens enkele centimeters buitenspel in een voorafgaande fase.



Het mocht niet zijn voor de thuisploeg in Wellington. In de extra tijd had Anton met een uitstekende deviatie op een hoge bal de 1-1 aan de voet, maar de Filipijnse doelvrouw McDaniel pakte uit met een geweldige save.