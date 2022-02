Wijnants en Wullaert dirigeren Anderlecht naar vlotte zege tegen Aalst

Leider OH Leuven komt dit weekend niet in actie omdat tegenstander Charleroi geplaagd wordt door het coronavirus en dus had Anderlecht de kans om OHL onder druk te zetten.



De komst van hekkensluiter Aalst was voor paars-wit een ideale gelegenheid om over OH Leuven te wippen in de stand en dat lukte eenvoudig. Sarah Wijnants en Tessa Wullaert zetten de thuisploeg nog voor de rust al op een 2-0-voorsprong.



Ook in de 2e periode scoorde het aanvalsduo van Anderlecht nog elk één keer, de tegengoal van Aalst was slechts een voetnoot. Anderlecht telt nu in de stand 2 punten meer dan OH Leuven, dat dus wel nog een wedstrijd tegoed heeft.