Vrouwen van OH Leuven spelen koppositie kwijt na 2e nederlaag dit seizoen

"Het was onze avond niet", klinkt het bij OH Leuven na hun bezoekje aan Genk. Dat bleek al na een halfuur toen Cattoor de bal in eigen doel werkte.

Net wanneer je verwachtte dat OHL zou reageren, maakte Geraerdts er in de 2e helft zelfs 2-0 van. Onzia scoorde nog tegen, maar de scheidsrechter floot niet veel later af.

OH Leuven ziet Anderlecht over zich springen in de stand, al houdt het wel nog een inhaalmatch tegen Zulte Waregem achter de hand.