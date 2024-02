Leider Leuven spoelt zuur puntenverlies door met overtuigende overwinning tegen Club YLA

Lang heeft OH Leuven niet getreurd. De leider in de Lotto Super League verloor vorige week de cruciale clash tegen Anderlecht, maar sloeg vandaag alweer terug met een overtuigende 4-0-overwinning tegen Club YLA. Marie Detruyer en co blijven zo aan de leiding van het klassement staan.

Meer dan ooit heeft OH Leuven zijn zinnen gezet op het kampioenschap in de Lotto Super League.



Vorige week struikelde het in die queeste nog over uitdager Anderlecht, maar vandaag pikte de ploeg van onder meer Marie Detruyer de draad weer op tegen Club YLA.

Na amper acht minuten reageerde Linde Veefkind het snelst op een afgeweken schot, om zo zelf de openingstreffer op het bord te mikken.

De Brugse vrouwen hielden nog goed stand tot aan de rust, maar na de pauze duwde de thuisploeg genadeloos door. Zomers krulde een hoekschop rechtstreeks binnen, Mertens was trefzeker vanaf de stip en Van Dijk bezegelde uiteindelijk de wedstrijd met een overtuigende 4-0-score.

OHL blijft zo op een gedeelde leidersplaats staan met Standard, dat met 0-2 won van hekkensluiter White Star Woluwe. Verder won ook Charleroi tegen Mechelen (3-2), Genk tegen Gent (0-1) en Anderlecht tegen Zulte Waregem (1-0).