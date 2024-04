Open titelstrijd: flater van Anderlecht-doelvrouw in absolute slot zorgt voor puntendeling met Standard

Pijnlijk puntenverlies voor Anderlecht. Lang keken de vrouwen van paars-wit tegen een dubbele voorsprong én de leidersplaats aan, maar het liep alsnog mis in Luik. De bezoekers bezweken onder de druk van Standard. In het absolute slot zorgde een flater van doelvrouw Majasaari voor de 2-2. Na de zege van OHL staan de drie titelkandidaten op 1 punt.

Een (lang) moment van twijfel was de doodsteek.

Anderlecht-doelvrouw Majasaari kon niet kiezen tussen het leer ontzetten of oprapen, waardoor Gelders optimaal profiteerde. Ze gooide zich voor de bal en duwde de 2-2 in doel.

Een ijskoude douche voor paars-wit.

Want het leek er lang goed uit te zien. De bezoekers kwamen op voorsprong dankzij een knappe knal van Wijnants vlak voor rust.

Toen nog een mentale tik voor Standard, want het had tot dan de bovenhand in de klassieker.