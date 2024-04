Standard laat leidersplaats niet liggen in Genk en legt extra druk op Anderlecht-OHL

Standard heeft zich opnieuw op de troon genesteld in de play-offs van de Super League met een 0-2-overwinning in Genk. Zo ligt er nog wat extra druk op de confrontatie tussen titeluitdagers Anderlecht en OHL.

Standard liet er geen gras over groeien in Genk. Shari Van Belle kon haar ex-ploeg niet dwarsbomen, maar na het openingskwartier sloeg Mariam Toloba wel toe na een knappe actie.

Genk ging naarstig op zoek naar een gelijkmaker, maar de ploeg van Guido Brepoels vond het doelpunt niet. De 1-1 van Pia Bosmans werd afgekeurd voor buitenspel.



Ook na de rust had Genk geen geluk in de afwerking. Charlotte Tison trapte een strafschop tegen de deklat. Een misser die de thuisploeg zuur opbrak, want Standard maakte het wel af via Noémie Gelders: 0-2.

Standard kan zo vanuit een zetel kijken naar de confrontatie tussen OH Leuven en Anderlecht, de twee grootste uitdagers voor de landstitel.