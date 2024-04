Anderlecht deelt dreun uit aan OHL in titelstrijd met twee goals in slotfase

Anderlecht heeft OHL alsnog klein gekregen in de play-offs van de Super League. Paars-wit had lang reden om te klagen na een niet-gefloten strafschop, maar trok uiteindelijk toch nog aan het langste eind na defensieve blunders in de slotminuten. Anderlecht komt met de zege op 1 punt van leider Standard.

De slotminuten van de topper van de derde speeldag in de play-offs van de Women Super League monden uit in een fikse mentale tik voor de speelsters van OH Leuven. Voor de clash met titelconcurrent Anderlecht stond het nog eerste, erna derde.

De titelstrijd ligt dus weer helemaal open, nadat de topaffiche lange tijd leek af te stevenen op een scoreloos gelijkspel. Pas in minuut 90 en in de toegevoegde tijd kon Lore Jacobs met haar dertiende en veertiende doelpunt dit seizoen dan toch het overwicht van Anderlecht in de tweede helft uitbuiten.

Twee keer griste Jacobs een voorzet met veel ijver goed mee en twee keer plaatste ze de bal netjes voorbij OHL-doelvrouw Lammertijn. Al viel het tweede doelpunt wel na buitenspel bij het begin van de aanval.

Een soort herstel van de balans, want in de eerste helft verdiende Anderlecht een strafschop, die het niet kreeg. Bij één van de vele gevaarlijke voorzetten beroerde Mertens de bal met de arm. De scheidsrechter met dienst zag de handsbal niet en in de hoogste klasse in het vrouwenvoetbal is er geen VAR om de fout te herstellen.

De handsbal viel na een gretig begin aan de wedstrijd van OHL, waarin het de schoten naar doel niet kon kadreren. Voor de rust moest Anderlecht-doelvrouw Majasaari nog de meubelen voor haar ploeg redden door goed uit te komen op de aan buitenspelval ontsnapte Zomers.

Terwijl de eerste helft nog in evenwicht was, helde de tweede toch duidelijk over naar de kant van Anderlecht. Maar scoren lukte niet, tot dus in het absolute slot van de wedstrijd. En daardoor doet het een gouden zaak in het klassement. Het wipt over OHL naar de tweede plaats en staat op een puntje van leider Standard.