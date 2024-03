Dominant Anderlecht zet titelambities kracht bij met forfaitscore tegen onmondig Club YLA

za 23 maart 2024 15:21

Anderlecht einde 5 - 0 Club Brugge Lotto Super League - speeldag 1 - 23/03/24 - 13:30

Anderlecht is met een stevige boodschap voor de concurrentie

aan de titelplay-offs begonnen. Het was heer en meester thuis tegen Club YLA en maakte – onder impuls van uitblinksters Deloose en Matavkova - 5 goals. Zo wipt het over Standard en OHL naar de leiding, die spelen vanavond wel nog. "Dit moet een boost geven", stelt RSCA-coach Dave Mattheus.

Goals: 25' Deloose 1-0

35' Vatafu 2-0

39' Wijnants 3-0

59' Wijnants 4-0

75' Ouzraoui Diki 5-0

Anderlecht is veel te sterk voor Club YLA

Anderlecht gaat voor een zevende titel op een rij. Het begon als derde aan de titelplay-offs, maar wist zich bij een zege meteen leider. Het verschil met Standard en OHL was maar 1 punt.



De thuisploeg had er alles aan gedaan om van deze eerste thuismatch in de eindronde een feest te maken tot een fanfare toe. Ze lukte zo in de doelstelling om het toeschouwersrecord te verbeteren: met 2.613 m/v/x ging het record van 2.017 van februari in Gent-Genk eraan.



Het talrijk opgekomen publiek kreeg waar voor zijn geld (al waren de tickets gratis te verkrijgen). Van de RSCA Women dan toch. Die waren vanaf de eerste minuut baas, Club YLA was onmachtig en moest achteruit.

De bezoeksters verdedigden aanvankelijk goed, doelvrouw Covent greep enkele keren gepast in op de aanrollende aanvalsgolven.



Iets voor het halfuur brak vrouw van de match Deloose de ban: ze draaide een vrije trap van net buiten de 16 fraai voorbij de muur. Plots ging het snel: Deloose bereikte de achterlijn en bediende Vatafu: 2-0.



En nog voor de rust was het 3-0: Matavkova hield een verdedigster en de doelvrouw aan de praat en vond de volledig vrijstaande Wijnants.

Club, toch de vierde in de stand, kon geen oplossingen vinden en raakte amper onder de druk van Anderlecht uit. Al kwam Boutiebi op slag van rust oog in oog te staan met keeper Majasaari. Ze omspeelde de Finse, maar De Neve werkte nog op de lijn weg.



Enkele wissels bij de rust brachten geen beterschap voor de bezoekers, die in de tweede helft geen vuist konden maken.



Anderlecht hield makkelijk de controle en dikte de score nog verder aan langs Wijnants, die te veel ruimte kreeg op een voorzet van Matavkova, en invalster Ouzraoui.



De boodschap was duidelijk: dit Anderlecht is klaar voor de titelverdediging. Standard en OHL zijn gewaarschuwd.

"Dit moet ons een enorme boost geven"

Dave Mattheus (Anderlecht-coach): "Dit was een zeer goede wedstrijd van ons. Ik wil vooral ook alle mensen bedanken die dit mogelijk gemaakt hebben. Het is niet vanzelfsprekend welke setting door de club gecreëerd is. 2.600 toeschouwers is heel mooi en dat verdienen de vrouwen ook. En als je dan deze prestatie kan neerzetten op het terrein, is dat heel, heel leuk. Dit moet ons een enorme boost geven. We moeten genieten van het sportieve en extrasportieve."

"Dit was een zeer goede wedstrijd van ons. Ik wil vooral ook alle mensen bedanken die dit mogelijk gemaakt hebben. Het is niet vanzelfsprekend welke setting door de club gecreëerd is. 2.600 toeschouwers is heel mooi en dat verdienen de vrouwen ook. En als je dan deze prestatie kan neerzetten op het terrein, is dat heel, heel leuk. Dit moet ons een enorme boost geven. We moeten genieten van het sportieve en extrasportieve." Heleen Jaques (Club YLA-coach): "Ik ben zeker niet tevreden over vandaag. Alles begint bij intensiteit, scherpte, duels winnen, blijven opschuiven. Dat is vandaag niet gelukt. Er zijn heel veel zaken die we gaan meenemen richting volgende wedstrijden. Vooral de organisatie stond niet goed vandaag, daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Na de 1-0 en 2-0 mogen we niet opgeven en er zeker niet voor zorgen dat het 5-0 wordt."