Titelfeestje is nog niet helemaal verteerd: Anderlecht vrouwen onderuit bij Club YLA

Anderlecht trad tegen Club Brugge aan met 4 nieuwe gezichten in vergelijking met de elf die vorige week begonnen aan de titelmatch tegen OH Leuven.

Na de studieronde was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Ouzraoui opende halfweg de 1e helft de score. Vlak voor de rust zorgde Boutiebi voor een dubbele bonus.

In de 2e helft tekende Smit voor de aansluitingstreffer, maar een volledige remonte zat er niet meer in voor de kampioen. In het slotkwartier telde Ouzraoui paars-wit definitief uit met haar 2e van de namiddag: 3-1.