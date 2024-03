Union overleeft wankele openingsfase en zadelt OHL op met grote degradatiezorgen

Door de overwinning van Charleroi vrijdag was OH Leuven in het degradatiemoeras beland. Om hieruit te komen, moest het punten pakken tegen Union, dat al 22 matchen ongeslagen was in de competitie.



Veel verschil was er in de eerste 20-25 minuten nochtans niet tussen de nummer 1 en de nummer 13. Maar voor doel wringt al een heel seizoen het Leuvense voetbalschoentje.



Union was vooral gevaarlijk op hoekschop. Een kopbalgoal van Christian Burgess werd eerst nog om ietwat onduidelijke redenen afgekeurd, maar dat was slechts uitstel, want op de tweede hoekschop kon Ross Sykes aan de tweede paal niet meer missen.

Een knal op de lat van Casper Terho luidde het rustsignaal in. Union-coach Alexander Blessin was duidelijk niet tevreden over wat hij had gezien. Dat verbeterde er na de rust niet meteen op.



OH Leuven leek er nog even iets van te maken, maar deemsterde pijlsnel weg. Het was enkel nog wachten op het genadeschot. Dat kwam van uitblinker Terho, die eerst nog terecht werd afgevlagd bij de 0-2, maar even later wel mocht juichen, na sterk voorbereidend werk van invaller Nilsson.



Kleine smet op de voor de rest zakelijke zege van de leider: de blessure voor Lazare, vlak na zijn invalbeurt. Met het bomvolle programma voor de boeg - donderdag wacht al Fenerbahçe - wordt het nog wat meer puzzelen voor Blessin.