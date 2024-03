Uitblinkers Ondrejka en Ejuke schieten Antwerp in laatste halfuur voorbij STVV

In de eerste tien minuten stond doelman Suzuki in een schietkraam. Hij moest maar liefst vijf keer in actie komen, maar deed dat telkens voortreffelijk.

Rond het uur kwam Van Helden nog goed weg bij een fase in de zestien met Vincent Janssen , maar drie minuten later was de verdediger wel schuldig en ging de bal op de stip. Invaller Ondrejka werkte koeltjes af.

Vincent Janssen (Antwerp): "Het was niet makkelijk. Complimenten aan STVV. Nadien spelen wij het goed uit. Onze doelstelling is top zes en de bekerfinale halen. Daar zijn we nu erg dicht bij."

Matte Smets (STVV): "Dit is een teleurstelling. In de eerste helft deden we het nochtans goed. We gaan nog met volle focus de laatste twee matchen afwerken."

Thorsten Fink (trainer STVV): "Antwerp was vandaag gewoon beter. Daar moeten we als team van leren. We kunnen deze volgende twee matchen wel wat wisselen en experimenteren. Maar we willen toch vooral winnen."

Mark van Bommel (trainer Antwerp): "Dit was een fantastische week. Geweldig om te zien hoe de jongens vandaag gas geven. Ik vond het echt een van onze beste wedstrijden."