Hazard houdt Anderlecht op 8 punten van Union, maar bibbert tot laatste minuut tegen Eupen

Anderlecht - Eupen in een notendop

Anderlecht, zonder de gewiekst geschorste Vertonghen, plakte Eupen van in de eerste minuut tegen het eigen doel. Hazard mocht zelfs een eindje wandelen in de zestien, maar scoren lukte toen nog niet.

Na nog geen tien minuten was het wel al bingo. Dreyer overbrugde de nodige meters en speelde op het juiste moment af naar Hazard, die overtuigend afwerkte. En het had met de klap 2-0 kunnen staan als Eupen-doelman Slonina er geen hand tussen had gestoken. Paars-wit leek op weg om de bezoekers met huid en haar op te vreten.

Gaandeweg liet paars-wit het tempo echter zakken. Hazard ging wel nog eens dribbelen, maar nam te veel hooi op zijn vork en moest het schieten overlaten aan Dreyer. Diens plaatsbal draaide net voorlangs.

En toen leek het wel alsof de thuisploeg haar motor helemaal uitschakelde. Pantovic mocht vrij koppen, maar had geen goed zicht op de bal en miste. Even later rolde zijn volgende poging in de armen van Schmeichel.

Ook na de rust kreeg Anderlecht het zand niet uit de machine. Het spel van de nummer twee in de competitie was rommelig en werd gehinderd door veel te veel slordigheden. Eupen kon niet ten volle profiteren, al was er ook pech mee gemoeid toen een poging van Emond op de lat stierf.

Anderlecht bleef flauw voetballen. Voor halve kansjes moest het zelfs rekenen op pogingen van rechtsachter Sardella. De beste mogelijkheid voor Eupen kwam kort voor het einde van de match, en ze was ook al voor een verdediger. Palsson knikte een hoekschop rakelings naast.

Zonder te overtuigen blijft een kleurloos Anderlecht dus in het spoor van leider Union. Bovenin het klassement blijft de kloof acht punten bedragen. In de kelder is Eupen nu zeker veroordeeld tot de play-offs om de degradatie te vermijden.