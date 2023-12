OH Leuven triomfeert in degradatieduel tegen Eupen en wipt over concurrent naar 14e plek

OH Leuven einde 3 - 0 KAS Eupen 2' - Doelpunt - Jón Dagur Thorsteinsson (1 - 0) 23' - Geel - Ewoud Pletinckx 29' - Doelpunt - Youssef Maziz (2 - 0) 40' - Verv. Gary Magnée door Yentl Van Genechten 43' - Geel - Ezechiel Banzuzi 48' - Geel - Yentl Van Genechten 54' - Verv. Ezechiel Banzuzi door Raz Shlomo 63' - Geel - Isaac Christie-Davies 65' - Verv. Rune Paeshuyse door Alfred Finnbogason 72' - Verv. Jonatan Braut Brunes door Mathieu Maertens 72' - Verv. Jón Dagur Thorsteinsson door Suphanat Mueanta 78' - Verv. Jerome Deom door Karol Youndje Sihon 79' - Verv. Nachon Nsingi door Konan N'Dri 79' - Verv. Youssef Maziz door Pierre Yves Ngawa 90' - Doelpunt - Suphanat Mueanta (3 - 0) Jupiler Pro League - speeldag 20 - 26/12/23 - 16:01 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 2' Jón Dagur Thorsteinsson 2' Jón Dagur Thorsteinsson 1 - 0 29' Youssef Maziz 29' Youssef Maziz 2 - 0 90' Suphanat Mueanta 90' Suphanat Mueanta 3 - 0

In een duel met rechtstreeks rivaal Eupen heeft OH Leuven voor het eerst kunnen winnen onder coach Oscar Garcia. Dankzij de broodnodige driepunter wipt OHL over Eupen naar de 14e stek.

OH Leuven-Eupen in een notendop:

Man van de Mach: Youssef Maziz drukte vooral zijn stempel in de sterke 1e helft van OHL. De Fransman was als draaischijf op het middenveld altijd aanspeelbaar en zorgde zelf ook voor de 2-0.





Sleutelmoment: Er was nog heel veel tijd te spelen na 1-0 van Thorsteinsson, maar het pareltje van de IJslander gaf OH Leuven wel in die mate vleugels dat het onbedreigd naar de zege kon vliegen.





Statistiek: Het heeft hem 7 wedstrijden gekost, maar Oscar Garcia heeft eindelijk zijn eerste overwinning te pakken als coach van OHL.

Sterk OHL voor rust

OH Leuven-Eupen was een duel tussen de nummer 15 en de nummer 14 in de stand. Dan weet je dat er langs beide kanten veel druk op zit, maar dat leek OHL geen parten te spelen. Een gretig OHL begon voortvarend en een knal van Thorsteinsson deed het stadion al vroeg ontploffen. Na amper 2 minuten hamerde de IJslander de bal heerlijk in de kruising. Het was de opmaat voor een onderhoudende 1e helft, waarin de thuisploeg heer en meester was en bij vlagen ook prima voetbal op de mat legde. Dat leverde op het halfuur ook de verdiende 2-0 op van uitblinker Maziz. Veel kon Eupen daar aanvankelijk niet tegenover stellen, al had Déom halfweg het 1e bedrijf wel een vrije trap op de lat gemikt. (lees voort onder de foto)

OH Leuven legde de basis voor de zege in de 1e helft.

Eupen morst met zijn kansen

Na de koffie kwamen de bezoekers mondjesmaat wel beter voor de dag, zeker in het eerste kwartier. De bedrijvige Nuhu en invaller Christie-Davis zorgden voor gevaar, maar al bij al misten de bezoekers voorin iemand met heus torinstinct.

Dat had Finnbogason wel in zijn glorieperiode bij Heerenveen. Tegen OH Leuven kwam de IJslander niet verder dan een fluks overhoeks schot waar Leysen weinig moeite mee had. Aan de overkant had Schrijvers even daarvoor nog een vrije trap op de paal gemikt.

Pas in het slot slaagde OH Leuven erin om de bezoekers helemaal uit te tellen. De Thai Mueanta maakte op de counter zijn allereerste goal voor OHL. Voor de thuisploeg was het meteen ook de eerste overwinning onder coach Oscar Garcia. Dankzij die broodnodige driepunter doet OHL in de stand haasje-over met concurrent Eupen.