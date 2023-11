Geen derde thuiszege in een week: Eupen verpest STVV-feestje met late gelijkmaker

Yentl Van Genechten (Eupen): "We hebben de hele wedstrijd onder gelegen, al was de tweede helft wel beter. We hadden niet echt de controle over de wedstrijd die we zouden willen. Er kwamen niet echt kansen, dus dan zijn we gaan proberen met lange ballen. Dan moet er maar eens één goed vallen."

Jarne Steuckers (STVV): "Voelt als een nederlaag, terwijl Eupen geen enkele kans krijgt tijdens de hele wedstrijd om dan in de laatste minuut te krijgen is zuur. We moeten op die momenten scherper zijn, omdat het de laatste minuut is. Brute pech, maar we hadden ook de tweede moeten maken, onszelf belonen."