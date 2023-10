Union boekt zesde opeenvolgende zege na ommekeer bij makke hekkensluiter Westerlo

Westerlo - Union in een notendop:

Evenwichtige eerste helft

Lapoussin nam een afvallende bal uitstekend op de slof, Bolat kwam te laat. Zo trok Union zonder goed te spelen toch met een gelijke stand de kleedkamers in voor de rust.

De eerste helft kabbelde vervolgens verder zonder veel pit. De enige doelpogingen die we zagen waren afstandschoten, uiteindelijk was het dan ook op die manier dat Union langszij kwam.

De rode lantaarn tegen de leider, logisch dan ook dat Union met het meeste druk naar voren begon. Grote kansen bleven echter uit en op de eerste echte tegenaanval van Westerlo was het meteen prijs.

Zowel Union als Westerlo waren de afgelopen weken in vorm, maar toch gooiden beide coaches hun elftallen volop door elkaar. Bij Union kregen onder meer Lazare en Amoura rust, bij Westerlo kreeg Yow een eerste basisplaats.

Duidelijk kwaliteitsverschil na rust

De tweede helft bracht een heel ander verhaal. Union kwam opnieuw het sterkst uit de kleedkamers en loste zijn greep deze keer niet.



Rasmussen kopte eerst nog over op hoekschop, iets later was het voor Ayensa wel raak. Een voorzet van Castro-Montes werd door Perdichizzi ongelukkig verlengd tot bij de spits, die Bolat kansloos liet met zijn kopbal.

Westerlo maakte pijnlijk duidelijk waarom ze onderaan het klassement staan, een reactie zat er niet in. Sterker nog, Union duwde door. Een kopbaldoelpunt van Sykes werd afgekeurd voor een wel heel lichte overtreding.



Invallers Amoura en Terho mikten vervolgens voorlangs. Een tweede poging van Amoura eindigde op de lat, Ayensa mikte de rebound onbegrijpelijk nog op Bolat.



De Brusselse druk kon niet blijven duren. Madsen verspeelde de bal zomaar op het middenveld, waarna Amoura alleen op Bolat afstormde. Een fraai lobje later was de wedstrijd beslist: 1-3.

Leider Union komt opnieuw 4 punten los van stadsgenoot Anderlecht en pronkt met 18 op 18, Westerlo blijft laatst en leeft in spanning toe naar de wedstrijd tegen OHL volgend weekend.