Genk pakt z'n eerste 6 op 6 na makkelijke zege in Kortrijk

clock 90+8'

tweede helft, minuut 98. Einde: Genk legt Kortrijk over de knie in sterke tweede helft. Put blaast zijn laatste 3 ademstoten uit, de wedstrijd zit erop. Genk was in de tweede helft even dominant als in de eerste en voegde er nog efficiëntie aan toe. 0-3 is een logische einduitslag. Tolu, Paintsil en Munoz zorgden voor de goals, Heynen en Zeqiri raakten het kader. Kortrijk kon nooit echt gevaarlijk zijn. .