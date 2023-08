STVV houdt Cercle Brugge lang aan de praat, maar moet uiteindelijk het hoofd buigen

Sint-Truiden - Cercle Brugge in een notendop

STVV wordt platgedrukt door Cercle

Velen keken likkebaardend uit naar deze clash tussen twee stijlen. Het verzorgde combinatievoetbal van Sint-Truiden tegen de extreme pressing van Cercle Brugge: dat moest wel vuurwerk opleveren. De vaart zat er ook meteen in, maar door de intensiteit boetten beide ploegen in aan precisie.

Het gevaar kwam voornamelijk van afstandsschoten. Koita en Siquet probeerden het allebei een paar keer zonder succes. Ook toen Cercle de thuisploeg haast tegen het eigen doel vastprikte, vielen er geen grote kansen uit de bus. Vlak voor de pauze was er wel eentje voor Koita, maar die werd afgeblokt.

Na de rust haalde Cercle Brugge de duimschroeven aan, al liep het spaak bij de afwerking. Deman en Somers raakten uit evenwicht en Gboho had te weinig overtuiging. Een aardig schot van Denkey werd dan weer weggeveegd door Godeau. De boot van STVV bleef water maken en het was slechts een kwestie van tijd vooraleer hij zou zinken.

Twee prachtige combinaties duwden de Limburgers uiteindelijk kopje onder. Eerst bood Gboho Somers, in zijn honderdste match voor Cercle, de 0-1 aan. Nog geen vijf minuten later tikten diezelfde Gboho, Minda en Denkey STVV op een hoopje. Denkey schopte het balletje van Minda voor alle zekerheid zelf over de lijn.

Een gedreven Sint-Truiden bleef er echter vol voor gaan. Bocat en Hashioka werkten echter rampzalig af. Er hing eerder een derde Brugse doelpunt in de lucht. In één en dezelfde fase raakten Minda en Deman elk het doelkader, en even later moest Smets op de lijn redding brengen. Helemaal op het einde stierf een mogelijke eerredder van Ito nog op de paal.