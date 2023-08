KV Kortrijk en Standard hebben weinig aan schamel puntje in kelderkraker

Kortrijk - Standard kort samengevat

Rommelig degradatievoetbal in Kortrijk

Twee zieke ploegen brachten in het Guldensporenstadion wat je ervan kon verwachten: weinig kwaliteit, maar wel veel intensiteit. Met de uitslagen van de andere wedstrijden in het achterhoofd kon zowel Kortrijk als Standard een zaakje doen in de kelder van het klassement.

KVK kwam als eerste aandringen met een schot van Bruno uit de draai. De thuisploeg dacht zelfs een strafschop te versieren, maar daar stak de VAR terecht een stokje voor. Dan had Standard meer recht op een penalty, tot twee keer toe zelfs. De videoref vond echter dat Dønnum te snel viel, en Dragus iets te gemakkelijk.

Tussendoor was Kortrijk al op voorsprong geklommen. Davies strafte het zoveelste Luikse balverlies beheerst af met een schuiver in de korte hoek. Ondanks veel goeie wil konden de bezoekers niks terugdoen voor de rust.

Ook erna kwam de motor van de Rouches niet op gang. KVK-aanwinst Ojo vuurde net voorlangs en wat later was Kadri net te ver ingelopen om een rebound in een leeg doel te leggen. Daarmee leek het Kortrijkse vat leeg. De bal vasthouden lukte niet meer en zo kon Standard meer en meer druk uitoefenen.

Vandenberghe wist wel raad met de weinige kansen die Standard versierde, maar moest zich uiteindelijk toch omdraaien. Kawabe kon zijn geluk niet op toen een hoekschop op zijn schoen viel, al maakte de Japanner het ook fraai af.

De 1-1 van de invaller luidde een zenuwachtige slotfase in. Nadat Vandenberghe een loeier van Balikwisha had gekeerd, kwam KVK nog verrassend fel opzetten. Een misrekening van Bodart bij een hoekschop had geen gevolgen: het bleef bij 1-1. Met een punt schoot uiteindelijk niemand veel op.