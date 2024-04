De definitieve doodsteek? Ondanks stevig slotoffensief incasseert Kortrijk mokerslag van RWDM in degradatiestrijd

Er is een ferme krater geslagen in de Relegation Play-offs. In een onderling duel zette RWDM zijn rechtstreekse tegenstander Kortrijk vandaag op een (onoverbrugbare?) vijfpuntenkloof. Na amper 24 minuten keek KVK al tegen een 0-3-achterstand aan. De West-Vlamingen knokten nog bijna terug, maar uiteindelijk zou alle hoop toch te laat komen. Kortrijk kan zich geen enkel foutje meer veroorloven.

Het onverwachte momentum van RWDM was nog niet voorbij. Drie minuten later stond de 0-2 op het scorebord.

Het belang was duidelijk bij KVK, dat furieus startte. Doelman Hubert moest vroeg redding brengen op een gedevieerde voorzet van De Neve. Een schot van diezelfde De Neve waaide over.

De eerste van twee confrontaties tussen KV Kortrijk en RWDM was erg belangrijk in de degradatiestrijd. De West-Vlamingen begonnen eraan met 2 punten achterstand op de Brusselaars.

Delen van de tweede helft waren iets evenwichtiger. Beide ploegen creëerden kansen. Het enige gevaar van KVK bleef wel lang beperkt tot een schot van Davies in het zijnet.

RWDM liet wat kansen liggen om de wedstrijd dood te maken. Makhtar Gueye trapte eerst tegen Joao Silva en wat later was zijn kopbal te zwak.

Zo kwam de 2-3 wat uit de lucht vallen. Isaak Davies troefde Makosso af in een kopduel. Zijn trage kopbal is buiten bereik van Hubert en dwarrelt via de paal in doel.

Het gaf Kortrijk niet meteen een boost. De kansen bleven langs beide kansen komen. RWDM was regelmatig scherp op de counter.

Keer na keer kwam de bal bij targetspits Gueye, maar zijn vizier stond niet scherp. Pirard was tweemaal de Kortrijkse held.

De laatste kansen op de gelijkmaker waren er in de reguliere speeltijd. 5 minuten voor het einde kreeg Davies een schietkans, maar een glijdende Makosso hielp Hubert.

In minuut 90 kwam de doelman zelf in actie. Het afstandsschot van Kadri ging wel richting de hoek. Hubert had er weinig moeite mee.

In het absolute slot was er te veel Kortrijks balverlies. RWDM kreeg ruimte op de counter en in de slotseconden kon Reine-Adélaïde er nog 2-4 van maken. Gueye was de aangever van dienst.

In het klassement staat RWDM al stevig op de barrageplaats. KV Kortrijk volgt nu op 5 punten, net als Eupen, dat straks nog Charleroi treft.