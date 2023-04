Slap Genk ziet Union naast zich komen na gelijkspel tegen Charleroi, dat de play-offs mist

clock 20:22 einde, 20 uur 22. Genk ziet Union naast zich komen, Charleroi mist play-offs. Aan de 2-2 is niets meer veranderd. Een uitslag waar geen van beide teams blij van wordt. Genk ziet bovenin de stand Union naast zich komen, terwijl Charleroi zijn play-offticket nog moet afstaan aan Cercle Brugge, dat won in Waregem. . Genk ziet Union naast zich komen, Charleroi mist play-offs Aan de 2-2 is niets meer veranderd. Een uitslag waar geen van beide teams blij van wordt. Genk ziet bovenin de stand Union naast zich komen, terwijl Charleroi zijn play-offticket nog moet afstaan aan Cercle Brugge, dat won in Waregem.

clock 90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij Charleroi, Daan Heymans erin, Damien Marcq eruit wissel substitution out Damien Marcq substitution in Daan Heymans

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Tchatchoua met meer geluk dan kunde. Arteaga zet de bal scherp voor doel, waar Tchatchoua met meer geluk dan kunde het gevaar onschadelijk. Het leer caprioleert over zijn eigen doel. . Tchatchoua met meer geluk dan kunde Arteaga zet de bal scherp voor doel, waar Tchatchoua met meer geluk dan kunde het gevaar onschadelijk. Het leer caprioleert over zijn eigen doel.

clock 90+1' Er komen 3 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 3 - extra time Er komen 3 minuten extra tijd bij.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Slecht nieuws voor Charleroi, want Cercle Brugge is op voorsprong gekomen in Waregem. Dat betekent niet alleen dat Essevee op weg is naar degradatie, maar ook dat Cercle over Charleroi wipt richting de play-offs. . Slecht nieuws voor Charleroi, want Cercle Brugge is op voorsprong gekomen in Waregem. Dat betekent niet alleen dat Essevee op weg is naar degradatie, maar ook dat Cercle over Charleroi wipt richting de play-offs.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Zit er nog een goaltje in? Bij geen van beide teams lijkt er nog een slotoffensief in te zitten. . Zit er nog een goaltje in? Bij geen van beide teams lijkt er nog een slotoffensief in te zitten.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Nog een wissel bij Genk. Trésor mag gaan rusten, Oyen komt erin. De jonge aanvaller keerde vorige week met een mini-invalbeurt tegen Anderlecht terug na een lange blessure, vandaag mag hij wat meer minuten maken. . Nog een wissel bij Genk. Trésor mag gaan rusten, Oyen komt erin. De jonge aanvaller keerde vorige week met een mini-invalbeurt tegen Anderlecht terug na een lange blessure, vandaag mag hij wat meer minuten maken.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Charleroi, Nikola Štulic erin, Youssouph Badji eruit wissel substitution out Youssouph Badji substitution in Nikola Štulic

clock 85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij KRC Genk, Luca Oyen erin, Mike Trésor eruit wissel substitution out Mike Trésor substitution in Luca Oyen

clock 82' tweede helft, minuut 82. Daar is Charleroi nog eens. Nkuba gaat op wandel in de zestien, maar zijn schot is veel te slap om Vandevoordt te verontrusten. Hier zat veel meer in. . Daar is Charleroi nog eens. Nkuba gaat op wandel in de zestien, maar zijn schot is veel te slap om Vandevoordt te verontrusten. Hier zat veel meer in.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Ondertussen leidt Union in Kortrijk. Dat betekent dat bij deze stand Union naast Genk komt aan kop van het klassement. Charleroi is voorlopig nog steeds geplaatst voor de play-offs. Cercle Brugge staat gelijk tegen Zulte Waregem en Anderlecht moet achtervolgen tegen Mechelen. . Ondertussen leidt Union in Kortrijk. Dat betekent dat bij deze stand Union naast Genk komt aan kop van het klassement. Charleroi is voorlopig nog steeds geplaatst voor de play-offs. Cercle Brugge staat gelijk tegen Zulte Waregem en Anderlecht moet achtervolgen tegen Mechelen.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Charleroi, Stelios Andreou erin, Joris Kayembe eruit wissel substitution out Joris Kayembe substitution in Stelios Andreou

clock 75' tweede helft, minuut 75. Joker Arokodare. Samatta mag gaan rusten. De Tanzaniaan scoorde dan wel, een echt goede beurt maakte hij vandaag niet. Tolu Arokodare is zijn vervanger. Kan de boomlange spits het verschil nog maken? . Joker Arokodare Samatta mag gaan rusten. De Tanzaniaan scoorde dan wel, een echt goede beurt maakte hij vandaag niet. Tolu Arokodare is zijn vervanger. Kan de boomlange spits het verschil nog maken?

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij KRC Genk, Toluwalase Emmanuel Arokodare erin, Mbwana Samatta eruit wissel substitution out Mbwana Samatta substitution in Toluwalase Emmanuel Arokodare

clock 74' tweede helft, minuut 74.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Wanneer bokst Genk nog eens een goede aanval in mekaar? De prestatie van de leider in deze tweede helft is ondermaats, de laatste Limburgse doelkans kunnen we ons bijna niet meer herinneren. . Wanneer bokst Genk nog eens een goede aanval in mekaar? De prestatie van de leider in deze tweede helft is ondermaats, de laatste Limburgse doelkans kunnen we ons bijna niet meer herinneren.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij KRC Genk, Aziz Ouattara Mohammed erin, Bilal El Khannous eruit wissel substitution out Bilal El Khannous substitution in Aziz Ouattara Mohammed

clock 67' tweede helft, minuut 67. Ilaimaharitra probeert het met een opportunistische knal. Vandevoordt moet zich niet moe maken. . Ilaimaharitra probeert het met een opportunistische knal. Vandevoordt moet zich niet moe maken.