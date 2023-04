Union voorkomt duur puntenverlies in minuut 89: Puertas doet Dudenpark ontploffen met late winner

Union - Sint-Truiden in een notendop

Union ziet voorsprong door de neus geboord

STVV liep alle ruimtes dicht en probeerde af en toe zelf te prikken. Okazaki bereikte de lopende Bruno, die vanuit een lastige hoek nipt over knalde. Daarmee hadden we het boeiendste van de eerste helft gehad.

Na nog geen tien minuten leek dat gelukt. Nieuwkoop rende juichend weg, maar de lijnrechter zag zijn half mislukte schot niet over de lijn rollen. Schmidt griste de bal snel weg en ook de herhalingen brachten geen uitsluitsel. Even daarna kwam Van der Heyden nog dicht bij een doelpunt, maar daarna viel het stil voor de thuisploeg.

Beide coaches deden alsof er geen interlandbreak was geweest en stelden precies dezelfde elf op als op de vorige speeldag. Geen verrassingen dus, ook niet in het spelbeeld. Union moest de ingewikkelde code van Sint-Truiden zien te kraken.

Maakt Nieuwkoop hier een goal of niet?

Stug Sint-Truiden kraakt pas in het slot

De tweede helft begon veelbelovend voor Union met een schotje van Teuma en een leuke kans voor Kandouss, maar het was STVV dat als eerste juichte. Bruno kapte Van der Heyden duizelig en schoof zijn schot mooi in het hoekje. De Limburgers zaten in een zetel, want verdedigend stond het als een huis.

Een klein halfuur klopte Union radeloos op de deur. Toen gaf Hayashi de sleutel uit handen. Hij beging een onnodige overtreding en Teuma trapte de vrije trap via de muur voorbij een kansloze Schmidt. De 1-1 ontketende een geel-blauwe storm. STVV-coach Hollerbach voelde de bui al hangen, hij werd na fel protest naar de tribune gestuurd.

Teuma, Vertessen en vooral de vinnige Adingra snuffelden daarna aan de 2-1. Union leek zich te moeten neerleggen bij puntenverlies, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd was het toch raak. Adingra bereikte Puertas, en de invaller schilderde de bal precies in de benedenhoek. Union wint net als de rest van de top vijf zijn wedstrijd en blijft in de nek van leider Genk hijgen.