Blitzstart van Standard veroordeelt KVO tot verlengd verblijf in degradatiezone

Dominik Thalhammer (coach KV Oostende): "We begonnen heel slecht aan de wedstrijd, waardoor we meteen 0-3 achterkwamen. Daarna toonde de ploeg karakter en begonnen we ook goed aan de tweede helft. Jammer genoeg pakken we dan een domme rode kaart. Vanaf dan was het bijna onmogelijk om nog terug te komen. Iedereen is nu teleurgesteld, maar alles is nog mogelijk. Er zijn nog drie wedstrijden te spelen en we geloven er nog steeds in."