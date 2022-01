Seraing en Eupen verdelen de koek in zoutloos degradatieduel

Seraing - Eupen in een notendop:

Eupen op bezoek krijgen was in het begin van de competitie geen pretje voor de tegenstanders. Van de eerste 5 uitwedstrijden won Eupen er maar liefst 4. Daarna kwam de klad erin met 6 uitnederlagen op een rij. De laatste 2 uitmatchen leverden telkens een punt op.

Nurudeen blundert en schittert

Na de belangrijke zege in de degradatiekraker tegen Beerschot wou Seraing op zijn elan doorgaan tegen Eupen. Met 1 op 18 waren de bezoekers de laatste weken in vrije val en ook op Le Pairay moesten ze meteen het spel ondergaan.



Toch was de eerste grote kans voor Eupen. Nieuwkomer Müsel gaf meteen zijn visitekaartje af, maar mikte wel een grote kans voorlangs. Aan de overkant kon Mikautadze op het kwartier een blunder van Nurudeen niet afstraffen, Agbadou haalde de bal nog van de lijn.



De Eupen-doelman zette zijn flater 10 minuten voor de rust helemaal recht met een dubbele redding. Eerst ging hij goed plat op een laag schot van Mikautadze en ook met de herneming van Kilota wist hij raad.



De tweede helft bleek een maat voor niks. Geen van beide ploegen slaagde er nog in grote kansen te creëren. Een logische 0-0 was het gevolg en daar schieten beide teams weinig mee op in de strijd voor het behoud.