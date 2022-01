Kranig Beerschot knokt zich terug na 1-3-achterstand, maar schiet weinig op met een punt

Javier Torrente (coach Beerschot): “Ik ben heel blij en tevreden met wat de spelers nog hebben laten zien. Niemand heeft het kopje laten hangen en iedereen is blijven vechten tot in de laatste minuut. De inbreng van sommige jongeren bracht weer frisheid in het elftal en zo hebben we de wedstrijd weer kunnen laten kantelen. Sebaoui is een jongen die elke week op training zijn potentieel laat zien en een jongen waar we op rekenen. Die jongen is aan het groeien en vandaag was het het moment om hem te brengen. Dat is ook niet makkelijk voor jongeren door de positie waarin we ons bevinden. Dat is natuurlijk makkelijker als je 5e of 8e staat.”

"De laatste weken beginnen de foutjes van de scheidsrechters wel belangrijk te worden in de eindafrekening. Woensdag werd een duidelijke strafschop op Dom ook niet gefloten en voor het tweede tegendoelpunt is er ook een fout met twee voeten vooruit die niet wordt afgestraft. Vandaag krijgen we voor twee identieke handsballen twee verschillende beslissingen. We worden daar zeker niet beloond. Het is niet de bedoeling om alle schuld op de scheidsrechter te schuiven, want de VAR moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat is de laatste tijd niet gebeurd in ons voordeel."



Timmy Simons (coach Zulte Waregem): “In de tweede helft moesten we het spel ondergaan, maar we krijgen nog een grote kans bij een 2-3-stand. Als je dan scoort, kom je in het slot ook niet meer in de problemen. Je wist op voorhand dat Beerschot alles of niets zou spelen omdat het voor hen hoog tijd is om punten te pakken.”