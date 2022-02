Racing Genk schiet tijdig wakker en geeft de top 4 nog niet op

Genk - KV Mechelen in een notendop:

Rood voor Peyre verandert de partij

In de 26e minuut kreeg de wedstrijd een enorme twist. Na een slechte pass van Storm ging Peyre aan de noodrem hangen en haalde hij de doorgebroken Onuachu neer. Een ingreep van de VAR later, kreeg Peyre de rode kaart onder zijn neus geduwd. "Het was niet de plaats om zo'n tackle in te zetten", wist Vanlerberghe al aan de rust.

Twee ploegen die nog willen meedingen voor de Champions' play-offs. Dat moest wel aantrekkelijk voetbal opleveren. De aanvangsfase was dan ook interessant. Schoofs kopte het leer net naast, maar aan de overkant was het wel raak. Trésor stuurde Oyen diep en die maakte het ook fraai af.

Als een handbalwedstrijd

Wat volgde had bij momenten meer weg van een handbalwedstrijd. Mechelen zette een laag blok neer waardoor Genk op zoek moest naar de weinige barsten in het pantser. Verrassend genoeg stond de 1-1 na een minuut spelen in de 2e helft op het scorebord. Cuypers devieerde een hoekschop heerlijk in doel.



De Mechelse burger kreeg weer moed, maar de burcht kreunde wel onder de druk. Sadick was bij Genk plots de verlosser van dienst door de 2-1 binnen te koppen.



De veer was dan wat gebroken bij de bezoekers. Bongonda tikte de 3-1 binnen, misschien wel het makkelijkste doelpunt uit zijn carrière. Ook Onuachu trof nog raak. Zijn 15e van het seizoen in zijn 100e wedstrijd in het shirt van Genk.

De Limburgers sluipen zo wat dichter bij de top 4. Mechelen laat het na om een goede zaak te doen.