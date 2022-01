Standard proeft in Eupen van eerste zege in anderhalve maand tijd

Gilles Dewaele (Standard): “Het was van moeten vandaag. Na twee gelijke spelen doet het nog eens deugd om een driepunter te pakken. In de eerste helft waren we wel te slordig. We mogen dus niet helemaal tevreden zijn met onze prestatie.”

“Vandaag hebben we ook nog eens de 0 kunnen houden. Dat was de verdienste van de ploeg. Nu moeten we verder bouwen op die defensieve basis. Alles is nu nog mogelijk: waarom niet voor de Europe play-offs gaan?”