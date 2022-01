KAA Gent doet slechte zaak voor Champions' Play-offs met 4e gelijkspel op een rij

AA Gent - KV Oostende in een notendop:

Pittig programma: Gent blijft op zoek naar de eerste zege in 2022 en staat voor een cruciale periode in de strijd voor de Champions' Play-offs. Zondag ontvangt het Antwerp, volgende week moet het naar Club Brugge. Bovendien wacht tussendoor ook de heenwedstrijd van de halve finales in de beker tegen Club.

Na 4 opeenvolgende competitienederlagen in de Ghelamco Arena kan Oostende eindelijk nog eens iets rapen in Gent. Het was zelf lange tijd op weg naar een overwinning, daar wachten ze al op sinds 2018. Toen versloeg KVO Gent in eigen huis met 2-3.

Vroeg doelpunt Ambrose, Hubert en paal voorkomen gelijkmaker

Om de rol niet helemaal te lossen in de strijd voor de Champions’ Play-offs kon Gent zich na 3 puntendelingen geen nieuw puntenverlies veroorloven. Dat besef leek niet door te sijpelen, want Gent begon bijzonder slap aan de wedstrijd.

De thuisploeg kreeg na amper 5 minuten al een stevige waarschuwing toen McGeehan rakelings naast besloot op een hoekschop. Enkele minuten later was het tóch raak voor Oostende. Godeau liet zich ringeloren door D’Haese en Ambrose maakte het proper af: 0-1.

Gent had het meeste balbezit, maar was pas na ruim een halfuur een eerste keer gevaarlijk. Na een kunststukje van Samoise haalde Castro-Montes hard uit, Hubert bracht redding voor Oostende. Enkel minuten later kroop Castro-Montes in de rol van aangever, nu was het de paal die Bruno van de gelijkmaker hield.