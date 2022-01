Charleroi en KV Kortrijk blijven op hun honger zitten in 2022

22:54

einde, 22 uur 54. Charleroi moet vrede nemen met punt: 1-1. Charleroi had in de tweede helft de beste kansen om het laken naar zich toe te trekken, maar ook vandaag toonde Kortrijk zijn stugheid buitenshuis. Rougeaux opende de score vroeg in de partij, Bayo tekende niet veel later voor de gelijkmaker. Kortrijk zet zo zijn reeks voort: 8 uitwedstrijden zonder nederlaag op rij. .