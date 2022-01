Onwaarschijnlijk: Vanzeir bezorgt Union zege tegen Genk met penalty in 100e minuut

Union - Racing Genk in een notendop:

Balbezit voor Genk, kansen en goal voor Union

Undav, VAR en Vanzeir zorgen voor onwaarschijnlijk slot

Onder impuls van invaller Mike Trésor kwam Genk een stuk vinniger voor de dag in de tweede helft. Grote kansen leverde het niet op, maar Union werd wel in het defensief gedrongen.



Toch was het de thuisploeg die op het uur bijna een tweede keer kon scoren. Vanzeir zette McKenzie en Arteaga knap in de wind en kwam zo oog in oog met Vandevoordt, maar vanuit een scherpe hoek besloot hij pal op de doelman. Geen 2-0 en meteen daarna stond het bijna 1-1. Een lage knal van Trésor strandde op de paal.



In de 67e minuut werd Onuachu, verlost van zijn hamstringblessure, in de Genkse ploeg gedropt. De Gouden Schoen bleek een Gouden Wissel, want amper 10 minuten later versierde hij al een strafschop na een overtreding van Burgess. De Nigeriaan zette die zelf netjes om en bracht Genk zo weer langzij.



Het venijn zat in de staart, met Undav in een hoofdrol. Hij trof diep in de extra tijd raak, maar zijn treffer werd – na lang beraad van de VAR – afgekeurd voor buitenspel. Meteen daarna dwong de topschutter in een tumultueuze fase een strafschop af. Hij leek net buiten de zestien tegen Sadick te botsen, maar de bal ging toch op de stip. Vanzeir liet die kans niet liggen en zorgde voor een onwaarschijnlijke apotheose.