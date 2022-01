Charleroi en KAA Gent scoren niet in kansarme wedstrijd

Sven Kums had ook een stroeve wedstrijd gezien. "Het was moeilijk, er waren weinig ruimtes. Kansen waren er niet, wel veel inzet. Voor ons is een punt niet heel slecht, al willen we natuurlijk meer. We stonden laag in blok en dan is het offensief niet gemakkelijk in de omschakeling. Er zat vandaag niet meer in.

Anass Zaroury keek minder negatief naar de avond en had lof voor zijn maatje voorin. "Nkuba komt uit een stevige blessure, dat was een beetje moeilijk voor hem. Hij heeft laten zien dat hij kan volgen, het was heel goed. Gent wachtte af, terwijl wij zijn blijven spelen. We zijn er een paar keer door geraakt, maar net niet genoeg."