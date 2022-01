Rode lantaarn Beerschot boekt tegen OHL eerste zege in 2 maanden

Marc Brys (coach OH Leuven): “Vandaag was het scenario ideaal tegen een ploeg die zijn laatste kans wil grijpen. Dat scenario leek dan geschreven na die vroege 0-1, maar na twee tegendoelpunten krijg je plots een heel ander verhaal. We moeten er nu vooral voor zorgen dat we in eerste klasse blijven. Ik denk dat dat de boodschap is voor alle teams die vlak boven en onder ons staan en dat is niet veranderd.”



Javier Torrente (coach Beerschot): “De ploeg heeft vandaag zijn tanden laten zien tegen een belangrijke rivaal. Soms heb je een nederlaag nodig zoals die tegen Anderlecht of Genk om de bodem te raken en van daaruit beslissingen te nemen die ons helpen in de resterende 13 wedstrijden. We spelen nu op woensdag en zaterdag beslissende wedstrijden waarin we de mentaliteit van vandaag moeten tonen.