Ongeloof in Genk: 10-koppig Club Brugge buigt 2-1-achterstand om in 2-3-zege

Club scoort eerst, maar valt net voor de rust met tien

Invaller Vormer zorgt voor de ommekeer in het slot

Na de pauze duurde het niet lang tot Genk de man-meersituatie kon verzilveren. Hrosovsky nam een afgeslagen hoekschop ineens op de schoen en jaste de gelijkmaker fraai voorbij Mignolet. Twintig minuten voor tijd was Hrosovsky daar opnieuw, al kreeg hij nu wel wat medewerking van Mignolet, die zich verkeek op het botsende schot: 2-1 voor Genk.

Club Brugge leek met tien man een vogel voor de kat en mocht blij zijn dat Ugbo een kwartier voor tijd de 3-1 net naast kopte. Intussen was bij Club ene Ruud Vormer tussen de lijnen gekomen. De Nederlander nam zijn ploegmaats op sleeptouw en luidde met twee acties een onwaarschijnlijke ommekeer in.

Eerst bediende hij De Ketelaere, die op zijn beurt Lang de gelijkmaker aanbood. Vier minuten later leverde Vormer op hoekschop zelf de assist voor de kopbalgoal van Ricca. Van 2-1 naar 2-3, precies wat Club nodig had na de pandoering tegen Leipzig. Voor Genk wordt het wonden likken en snel rechtkrabbelen, want woensdag volgt al de rematch in de beker.