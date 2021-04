Standard snoept onmondig Beerschot nog een play-off-ticket af

Standard - Beerschot in een notendop:

Vierde keer is scheepsrecht in Brazilië

Het duel tussen Standard en Beerschot was een van de twee rechtstreekse duels in de strijd op de Europe play-offs. De bezoekers uit Antwerpen stonden het sterkst, want zij hadden voldoende aan een punt in Luik.



Voor Standard was het dus van moeten en dat mocht Beerschot-goalie Vanhamel meteen ondervinden. Na een halve fout op Radic kon Klauss de zestien induiken en de bal in de korte hoek knallen, maar de bebaarde doelman ging snel genoeg naar de grond om een valse start te voorkomen.



Een naar eigen zeggen uitgeperst Beerschot was onmondig op Sclessin, maar gaf zelf ook niet te veel kansen weg. Klauss kon een kopbal niet laag houden en moest ook vanop rechts zijn meerdere erkennen in de reflexen van doelman Vanhamel.



De 0-0-ruststand was bijna in het grote boek der statistieken genoteerd, wanneer Standard nog een laatste keer aandrong. Siquet schudde een kenmerkende voorzet uit zijn rechter en voor doel kwam Klauss op het juiste moment voor Radic gekropen om de 1-0 op het bord te zetten. Standard virtueel in de Europe play-offs, Beerschot viel net uit de boot.