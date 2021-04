Wat een ontknoping: Genk geeft 0-2 nog helemaal weg bij Antwerp

Fase per fase

22:36 tweede helft, 22 uur 36. Antwerp wint! Einde wedstrijd! Antwerp wint in het slot van Racing Genk met 3-2. Het trekt zo met een bonus van 4 punten de play-offs in. Voor Racing Genk is dit een mokerslag, één week voor de finale van de Beker van België. . Antwerp wint! Einde wedstrijd! Antwerp wint in het slot van Racing Genk met 3-2. Het trekt zo met een bonus van 4 punten de play-offs in. Voor Racing Genk is dit een mokerslag, één week voor de finale van de Beker van België.

22:34 tweede helft, 22 uur 34. Erop en erover! Onwaarschijnlijk! Antwerp gaat nog met de zege gaan lopen. Een perfect aangesneden corner van Refaelov wordt door Batubinsika in doel gekopt van dichtbij. Wat een slot! . Erop en erover! Onwaarschijnlijk! Antwerp gaat nog met de zege gaan lopen. Een perfect aangesneden corner van Refaelov wordt door Batubinsika in doel gekopt van dichtbij. Wat een slot!

22:33 tweede helft, 22 uur 33. Antwerp zet nog alles op alles. Invaller Avenatti scoort bijna bij zijn eerste baltoets. . Antwerp zet nog alles op alles. Invaller Avenatti scoort bijna bij zijn eerste baltoets.

22:32 tweede helft, 22 uur 32. Dan toch nog 2-2. Mbokani troeft zijn bewaker Cuesta af op een perfecte vrije trap van Refaelov. Via de lat gaat de bal in doel, het is dan toch nog 2-2. . Dan toch nog 2-2 Mbokani troeft zijn bewaker Cuesta af op een perfecte vrije trap van Refaelov. Via de lat gaat de bal in doel, het is dan toch nog 2-2.

22:31 tweede helft, 22 uur 31. Thorstvedt laat het na te belissen. Bijna beslist Thorstvedt de wedstrijd in het voordeel van Racing Genk. Hij komt tot een schot na een vlotte combinatie, De Wolf gaat uistekend plat. In de rebound heeft Dessers te veel tijd nodig. . Thorstvedt laat het na te belissen Bijna beslist Thorstvedt de wedstrijd in het voordeel van Racing Genk. Hij komt tot een schot na een vlotte combinatie, De Wolf gaat uistekend plat. In de rebound heeft Dessers te veel tijd nodig.

22:29 tweede helft, 22 uur 29. Het gaat nog goed op en neer in de slotfase. Sleept de thuisploeg nog een punt uit de brand? . Het gaat nog goed op en neer in de slotfase. Sleept de thuisploeg nog een punt uit de brand?

22:26 tweede helft, 22 uur 26. Een simpele één-twee tussen Mbokani en Lamkel Zé levert bijna nog een goede kans op. Kouassi moet alles uit de kast halen om een kans te verhinderen. . Een simpele één-twee tussen Mbokani en Lamkel Zé levert bijna nog een goede kans op. Kouassi moet alles uit de kast halen om een kans te verhinderen.

22:25 tweede helft, 22 uur 25. Hongla verbijt de pijn na een duel. Hij versiert wel een fout, maar de vrije trap levert geen nieuw doelgevaar op. Vandevoordt komt autoritair uit zijn doel en plukt de bal. . Hongla verbijt de pijn na een duel. Hij versiert wel een fout, maar de vrije trap levert geen nieuw doelgevaar op. Vandevoordt komt autoritair uit zijn doel en plukt de bal.

22:23 tweede helft, 22 uur 23. Cuesta doet het net trillen van dichtbij, maar deed dat vanuit buitenspel. Geen 1-3. . Cuesta doet het net trillen van dichtbij, maar deed dat vanuit buitenspel. Geen 1-3.

22:22 tweede helft, 22 uur 22. Racing Genk versiert nog eens ee hoekschop na een schot van Hrosovsky op De Laet. Doen de Limburgers er nog iets mee? . Racing Genk versiert nog eens ee hoekschop na een schot van Hrosovsky op De Laet. Doen de Limburgers er nog iets mee?

22:19 tweede helft, 22 uur 19. Daar is Genk nog een keer. Bongonda haalt de achterlijn, maar vindt niemand voor doel. . Daar is Genk nog een keer. Bongonda haalt de achterlijn, maar vindt niemand voor doel.

22:18 Refaelov op de paal. Een knappe uithaal van Refaelov spat uiteen op de paal. Vandevoordt was kansloos geweest. Hij stond aan de grond genageld. . tweede helft, 22 uur 18. Refaelov op de paal Een knappe uithaal van Refaelov spat uiteen op de paal. Vandevoordt was kansloos geweest. Hij stond aan de grond genageld.

22:17 tweede helft, 22 uur 17. Arteaga ziet af met Buta. Opnieuw kan de Antwerp-speler goed voorbrengen, Vandevoordt gooit zich in de baan van het schot. . Arteaga ziet af met Buta. Opnieuw kan de Antwerp-speler goed voorbrengen, Vandevoordt gooit zich in de baan van het schot.

22:16 tweede helft, 22 uur 16. Nog een dik kwartier op de klok. Zit er nog een gelijkmaker in voor Antwerp? . Nog een dik kwartier op de klok. Zit er nog een gelijkmaker in voor Antwerp?

22:16 tweede helft, 22 uur 16. De tweede helft is toch veel meer in evenwicht. Bij Antwerp duiken ze met veel op in de zestien. Buta vindt Lamkel Zé voor doel, zijn kopbal is te flauw. . De tweede helft is toch veel meer in evenwicht. Bij Antwerp duiken ze met veel op in de zestien. Buta vindt Lamkel Zé voor doel, zijn kopbal is te flauw.

22:11 Var. De VAR keek lang naar de beelden, maar keurt het doelpunt wel goed. We hebben opnieuw een wedstrijd. . tweede helft, 22 uur 11. Var De VAR keek lang naar de beelden, maar keurt het doelpunt wel goed. We hebben opnieuw een wedstrijd.

22:10 tweede helft, 22 uur 10. Daar is de aansluitingstreffer. Bij Genk krijgen ze de bal niet weg na een paar afstandschoten. Lamkel Zé brengt Antwerp opnieuw in de wedstrijd na een lang uitgesponnen actie in de zestien. Doet hij dat al dan niet vanuit buitenspel? . Daar is de aansluitingstreffer Bij Genk krijgen ze de bal niet weg na een paar afstandschoten. Lamkel Zé brengt Antwerp opnieuw in de wedstrijd na een lang uitgesponnen actie in de zestien. Doet hij dat al dan niet vanuit buitenspel?

22:09 tweede helft, 22 uur 09. Refaelov mikt op Vandevoordt. Met wat geluk kan Refaelov afdrukken in de zestien. De Gouden Schoen mikt te centraal op Vandevoordt. . Refaelov mikt op Vandevoordt Met wat geluk kan Refaelov afdrukken in de zestien. De Gouden Schoen mikt te centraal op Vandevoordt.

22:08 tweede helft, 22 uur 08. De wedstrijd van de Gouden Stier zit er meteen ook op. Hij wordt vervangen door Cyriel Dessers. . De wedstrijd van de Gouden Stier zit er meteen ook op. Hij wordt vervangen door Cyriel Dessers.