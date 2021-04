Anderlecht maakt overtuigend Play-off I-statement bij Antwerp

Anderlecht lijkt meer dan klaar om een rol te spelen in Play-off I. Met een overtuigende 1-4-overwinning op bezoek bij Antwerp duwt het KV Oostende uit de top 4. Zo haalt Vincent Kompany zijn grote gelijk tegen Frank Vercauteren, met wie hij in het begin van het seizoen nog de bank deelde. "Vanavond mogen mijn jongens genieten, maar morgen is het weer keihard werken", tempert de Anderlecht-coach.

Antwerp - Anderlecht in een notendop:

Sleutelmoment: Een kwartier voor het einde beslist El Hadj de wedstrijd met een wondermooie treffer. Hij snijdt vanaf links naar binnen, kapt naar zijn rechter en krult de 0-3 enig mooi in de bovenhoek.





Pech leek Lukas Nmecha te achtervolgen toen De Wolf hem in de eerste helft van de 0-1 hield en hij kort na de rust ook nog een penalty niet voorbij de doelman kreeg. Maar de Duitse aanvaller toonde mentale weerbaarheid en had met technisch bijzonder fraaie assists voor Ashimeru én Verschaeren een stevige voet in de ruime zege. Opvallend: Sinds de terugkeer op het hoogste niveau slaagde Antwerp er nog geen enkele keer in om een thuiszege te boeken tegen Anderlecht. 5 thuiswedstrijden tegen paars-wit leverden de voorbije seizoenen 3 gelijke spelen en 2 nederlagen op.

Anderlecht haalt stevig uit op het veld van Antwerp: 1-4

De Wolf houdt Nmecha van de 0-1

Anderlecht kreeg door de uitschuiver van Oostende een uitgelezen kans om zich op 2 speeldagen van het einde in de top 4 te nestelen. Paars-wit nam de wedstrijd dan ook meteen in handen. Na 10 minuten zorgde Ashimeru voor de eerste dreiging, zijn verre knal ging nipt naast. Antwerp was zelf bijzonder slordig in de opbouw en liet het initiatief aan de bezoekers. Die pakten op het kwartier uit met een prima combinatie, maar Verschaeren kon oog in oog met De Wolf net niet besluiten. Een pegel van Trebel zoefde dan weer over het doel. Op het halfuur kreeg Anderlecht de bal wel binnen het doelkader. Nmecha haalde in de draai gevaarlijk uit van net buiten de zestien, maar met een erg knappe reflex hield De Wolf een bijzonder slap Antwerp overeind. Zijn collega Wellenreuther moest in de eerste helft enkel aan de bak op een flauwe schuiver van Refaelov.



Wervelend Anderlecht speelt thuisploeg in de vernieling

Zelfde spelbeeld na de rust, met één groot verschil: Anderlecht kon zijn dominantie nu wél omzetten in een voorsprong. Al ging het eerst nog even fout toen Nmecha na 5 minuten een penalty onbenut liet. Maar de spits zette zijn misser niet veel later al recht met knappe actie en dito assist voor Ashimeru: 0-1. De paars-witte trein denderde onverminderd voort en iets voorbij het uur stond het al 0-2 dankzij een ingestudeerd nummertje op een hoekschop van Trebel. Murillo werd aan de tweede paal uit het oog verloren en werkte het in één tijd knap af. Antwerp had geen antwoord, ook invaller Mbokani kreeg de motor niet aan de praat. Integendeel, El Hadj maakte het nog erger voor de thuisploeg. Met een heerlijke plaatsbal in de bovenhoek duwde hij het mes nog wat dieper in de Antwerpse wonde. De afstraffing was compleet toen ook Verschaeren nog zijn duit in het zakje deed. Na een knappe aanval langs Amuzu en Nmecha zette hij de kers op de paars-witte taart. De late eerredder van Le Marchand was niet meer dan een doekje voor het bloeden voor Antwerp.

Vercauteren: “Niet op niveau en geklopt door een betere ploeg”

Lukas Nmecha (Anderlecht): “Deze overwinning zat er al een tijd aan te komen. Vandaag hebben we onze kansen benut. Op mijn penaltymisser na dan, maar we hebben toen goed gereageerd als team. Ik scoor liever zelf, maar die assist was wel een opluchting na mijn penaltymisser. We hadden nog meer kunnen scoren, daar moeten we nog op werken. Er wacht ons nu een lastige wedstrijd tegen Club, dan moeten we opnieuw ons beste niveau halen. Als wij dat doen, zijn er niet veel ploegen die tegen Antwerp kunnen spelen zoals wij vandaag gedaan hebben. We moeten erin geloven dat we tegen Club hetzelfde kunnen presteren.”





“We moeten vooral naar onszelf kijken. We hadden vandaag helemaal niet de kwaliteit die nodig was om Anderlecht in de problemen te brengen. Anderlecht putte ook vertrouwen uit de voorsprong, dan zie je ook hun talent en mogelijkheden. Als je na de 1-0 niet meer doet wat je moet doen, dan sta je open voor een afstraffing. Anderzijds zijn we vandaag geklopt door een betere ploeg, zonder discussie. We moeten geen excuses zoeken, we hadden individueel en collectief niet de kwaliteit om aanwezig te zijn. Qua impact, intensiteit en scherpte hadden we vanaf het begin problemen. We waren helemaal niet op niveau. Play-off I? Als we de kwaliteit niet hebben, kunnen we overal nog in de problemen komen. Het wordt nog heel moeilijk, zo zit de Belgische competitie in elkaar. Maar we hebben het nog altijd in eigen handen.” Vincent Kompany (trainer Anderlecht): “Ik heb de euforie een klein beetje getemperd. Het belangrijkste is dat we nu meteen vooruitkijken naar de volgende wedstrijd. Dit is prachtig, de jongens hebben het goed gedaan. Ze mogen nu een avond genieten, maar vanaf morgen is het weer keihard werken naar Club toe. Of het extra deugd doet om tegen Vercauteren te winnen? Absoluut niet, Frank is belangrijk geweest in mijn ontwikkeling als speler en als coach. Ik ben enkel voorzichtig tevreden voor mijn spelers. Vandaag hebben ze laten zien wat ze kunnen. Ik hang af van de achtbaan in de prestaties van mijn spelers. Ik probeer dat te stabiliseren, zodat we deze versie iets vaker zien en minder vaak de versie waarbij ze een offday hebben. We hebben een ploeg met jonge gasten, die technisch vaardig zijn, veel intensiteit hebben en elke dag progressie maken. Maar af en toe gaan ze nog het deksel op de neus krijgen. Ik moet ze de juiste richting uitsturen.”

Kompany: "Het is niet de eerste keer dat ik de vraag krijg of dit de beste prestatie van het seizoen was"

Cobbaut: "Doet deugd om eens 'op het gemakje' een match uit te spelen"

De Pauw: "We moeten allemaal in de spiegel kijken"