Mooie goals, maar geen winnaar (op het veld en in de stand) tussen KVM en OHL

KV Mechelen - OH Leuven in een notendop:

Doelpunten om duimen en vingers bij af te likken

OH Leuven trok met veel goesting naar Mechelen. Het kon een rechtstreekse concurrent voor de Play-offs op achterstand zetten en bovendien kwam KV Mechelen eerder dit seizoen al winnen in Leuven.





De bezoekers handelden naar die goesting en na 10 minuten hadden ze al twee keer kunnen scoren. In de openingsminuut rondde Tamari zijn knappe loopactie af met een schot in het zijnet. Henry kwam nóg dichter wanneer hij zich knap wegdraaide en zijn poging tegen de lat uit elkaar zag spatten.





KV Mechelen had zelf meer dan een bijrol en vond vooral op links keer op keer de opening. Toch was het met een bal door de as dat Vranckx op het halfuur werd gevonden in de zestien. De Mechelse groeibriljant nam de bal heerlijk mee met de borst en trapte hem in één tijd in de verste hoek: 1-0.





Aan de overkant leek OHL even aangeslagen, maar toch hingen de bordjes nog voor de rust weer in evenwicht. Met een blinde voorzet dropte Sowah de bal bij De Norre, die zijn volley vol overtuiging voorbij Thoelen knalde. Zo gingen we rusten met één doelpunt aan elke kant: treffers om te onthouden.