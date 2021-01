Suzuki stuurt STVV met 2 goals richting de veilige middenmoot

Kortrijk - STVV in een notendop:

Kortrijk laat de kansen liggen, Suzuki wel koelbloedig

STVV kon zonder al te veel druk afzakken naar Kortrijk na 4 zeges onder Peter Maes. In het openingskwartier viel er weinig te noteren, maar na een hoekschop maakte Selemani en overtreding op Durkin en scheidsrechter Visser legde de bal op de stip.



Suzuki trapte zijn eerste poging heel zwak in de handen van Ilic, maar de grensrechter zag dat de doelman net wat te vroeg van zijn lijn was gekomen. De tweede poging van Suzuki ging wel via de paal binnen.

Kortrijk was nadien heer en meester. Selemani, Dewaele en Guèye kregen prima kansen voorgeschoteld, maar mikten op Schmidt of over het doel. Net voor de rust strafte STVV die missers af, na een voorzet van Cacace maakte Suzuki er 0-2 van.