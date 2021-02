Wintertransfers wijzen Kortrijk de weg naar de zege in Moeskroen

(KV Kortrijk): "Dit is een heel belangrijke zege voor ons. Gezien de moeilijke omstandigheden zijn de drie punten het belangrijkste. De voorzet voor mijn doelpunt was schitterend en zo konden we ideaal aan de match beginnen. Het is de bedoeling dat Chevalier mij de assists zal blijven geven, maar ik wil uiteraard ook gerust een paar beslissende ballen aan hem geven. We hebben een goede verstandhouding. Door deze zege stijgen we meteen een paar plaatsen, dit seizoen ligt echt alles heel dicht bij elkaar. "